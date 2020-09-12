إيقاف عرض المواقع متكررة الزيارة في متصفح «إيدج»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تعرض المتصفحات الحديثة، ومنها متصفح «مايكروسوفت إيدج»، أكثر المواقع التي يزورها المستخدم ضمن علامات التبويب الجديدة التي يتصفحها. وتظهر في صدر الصفحة على شكل أيقونات يمكن للمستخدم بالنقر فوقها الوصول إلى هذه المواقع. لكن في حالة أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها أكثر من شخص، فإنه يكون من الأفضل منع ظهور هذه الأيقونات، عند فتح علامات التبويب الجديدة، حفاظاً على الخصوصية. ولحسن الحظ فإن متصفح «إيدج» يسمح للمستخدم بتغيير الإعداد الخاص بعرض المواقع متكررة الزيارة في علامات التبويب الجديدة، وذلك من خلال فتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «e».

انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في المتصفح، وتبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية في أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «الإعدادات» Settings قرب نهاية النافذة، وانقر فوقه.

حرك بعد ذلك الزر الموجود تحت خيار «إظهار المواقع التي أزورها باستمرار في قائمة أفضل المواقع» Show Sites I Frequently Visit In Top Sites من اليمين إلى اليسار، لإيقافه عن العمل.