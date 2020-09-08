تغيير المجلد الافتراضي لحفظ تسجيلات Zoom

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

حاز تطبيق Zoom الخاص بعقد الاجتماعات ومؤتمرات الفيديو عبر الـ«ويب» شهرة كبيرة خلال الفترة الماضية التي انتشر فيها فيروس «كورونا»، حيث اعتمد عليه الكثير في تسيير أعمالهم وعقد اجتماعاتهم عن بعد، بل إن البعض استخدمه كبديل للفصول الدراسية.

ومن الميزات المهمة التي يقدمها التطبيق إمكانية تسجيل اللقاءات التي تتم من خلاله بطريقة بسيطة للغاية لا تستدعي سوى النقر فوق زر التسجيل في النافذة الخاصة بالاجتماع.

ويتم حفظ التسجيل افتراضياً في مجلد المستخدم على الحاسب، لكن بعض المستخدمين لا يحبذون هذا المجلد ويفضلون عليه أماكن أخرى، فإذا كنت من مستخدمي إصدار أجهزة «ويندوز» من التطبيق، ولديك الرغبة نفسها، فاتبع ما يلي لتغيير مجلد الحفظ الافتراضي لاجتماعاتك المسجلة: افتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا الفيديو، وتوجه إلى أعلى الجانب الأيمن من الشاشة وانقر فوق ترس الإعدادات الرمادي، ثم مرر داخل لوح القوائم الوارد يسار الشاشة حتى تصل إلى تبويب «التسجيل» Recording وانقر فوقه، وعندها ستظهر أمامك في الجانب الأيمن من الصفحة نافذة جديدة، وفي أعلاها القسم الخاص بمكان حفظ الفيديو على جهازك Local Recording، وبعد ذلك انقر فوق زر «التغيير» Change الموجود بجوار مكان الحفظ الافتراضي Location وهو الملف الخاص بالمستخدم في قسم التخزين «C»، لتظهر نافذة صغيرة لتختار المكان الذي تريد حفظ التسجيلات فيه، انقر فوق المكان الذي تفضله ثم فوق زر «الموافقة» Ok في نهاية النافذة.