إنشاء الملفات الشخصية الصوتية عبر «إيكو»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

على عكس الهواتف، لا تعتبر السماعات الذكية أجهزة شخصية، فقد تعمل لتخدم مستخدمين عديدين، خصوصاً في المنازل.

ويعتبر ملمح الملفات الشخصية للمساعد الصوتي «أليكسا» من شركة «أمازون»، إحدى الميزات التي تراعي حاجة كل شخص إلى استخدام سماعات «أمازون» بشكل شخصي.

ويمكن تدريب سماعات «أمازون إيكو» لتتعرف إلى 10 أصوات مختلفة. وتحقق إضافة هذه الملفات الشخصية إلى السماعات مزايا عديدة للمستخدمين، منها: إضافة الطابع الشخصي إلى عمليات الشراء، حيث إن صاحب كل ملف شخصي يستطيع أن يضيف المنتجات التي يريدها إلى قائمة الشراء الخاصة به، كما أن الملفات الشخصية تمكن «أليكسا» من تقديم المحتوى المناسب لكل شخص حسب تفضيلاته، مثل الأخبار والبث الموسيقي من موسيقى «أمازون».

فإذا كنت من مستخدمي «سماعات أمازون إيكو» ورغبت في إعداد ملفات صوتية بمساعدة «المساعد الشخصي أليكسا» Alexa Voice Profiles، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «أليكسا» على هاتفك، وانقر فوق زر القائمة ثم فوق تبويب «الإعدادات» Settings داخل النافذة المنسدلة، ومن ثم توجه إلى قسم «الحسابات» Accounts وحدد خيار الصوت الذي تريده، وعندها ستظهر رسالة تطلب منك تحديد جهاز «إيكو» الذي تريده، وهنا يفضل أن تطلب «إسكات» Mute أي سماعات إضافية موجودة حولك، وبعد ذلك اتبع التعليمات التي تطلب منك قراءة أربع جمل. وبمجرد الانتهاء انقر فوق زر «الاكتمال» Complete ليكتمل بذلك ملفك الصوتي. وسيستغرق الأمر نحو 20 دقيقة لتتم مزامنة البيانات عبر سماعات «إيكو» الخاصة بك كلها.