تشغيل ملمح صورة داخل صورة في «يوتيوب»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يساعد ملمح صورة داخل صورة المستخدم على رؤية الفيديو الذي يريده مع استخدام التطبيقات الأخرى في الوقت نفسه. وعلى الرغم من أن منصة «يوتيوب» لا تدعم هذا الملمح بتخصيص زر خاص به في شريط التحكم في الفيديو، فإنه لايزال بإمكان المستخدم الاستفادة من الملمح عبر المنصة من خلال متصفحي «سفاري» و«غوغل كروم». فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، وأردت استخدام ملمح صورة داخل صورة عبر منصة «يوتيوب»، اتبع الخطوات الآتية: توجه إلى موقع «يوتيوب» على الـ«ويب» YouTube.com باستخدام متصفح «كروم» أو «سفاري»، ثم انقر بزر الفأرة الأيمن فوق الفيديو الذي تريد أن تراه في وضع صورة داخل صورة، وبعد ظهور القائمة على الشاشة، انقر بزر الفأرة الأيمن مجدداً لتظهر لك قائمة أخرى، ثم انقر فوق خيار «الدخول إلى وضع صورة داخل صورة» Enter Picture-in-Picture.

ويمكنك أيضاً الاستعانة بامتدادات الجهات الخارجية المتوافرة مع معظم المتصفحات الشهيرة، مثل «فايرفوكس» أو «سفاري» أو «كروم» لاستخدام ملمح pip مع منصة «يوتيوب».