إيقاف ازدواج حفظ الصور في «آي فون»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تستخدم ميزة «التصوير الديناميكي عالي المدى» High Dynamic Range، المعروفة اختصاراً بـوضع HDR Mode في حالات الإضاءة المظلمة أو شديدة السطوع، أو التي تجمع بين الاثنين لتحسين جودة الصور، لكن إذا قام المستخدم بتشغيل وضع HDR على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «آي أو إس»، يتم الحفظ التلقائي للصور الملتقطة مرتين على الجهاز، إحداهما وفقاً لإصدار HDR Version والأخرى صورة عادية، الأمر الذي يزيد من المساحة التي يتم استقطاعها من ذاكرة الجهاز، والمعروف أن مساحة ذاكرة هواتف «آي فون» محدودة بطبيعتها، الأمر الذي يفرض على المستخدم عدم الاحتفاظ بالصور العادية. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» ورغبت في التخلص من هذه الصور العادية، اتبع الآتي: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر للأسفل داخل النافذة التالية حتى تصل إلى تبويب «الكاميرا» Camera وانقر فوقه، ومن ثم مرر مجدداً داخل النافذة التالية حتى تصل إلى خيار «الاحتفاظ بالصور العادية» Keep Normal Photo، وبعدها حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليمين إلى اليسار لإيقافه عن العمل، وهنا لاحظ أنك لن تشاهد هذا الإعداد في هواتف «iPhone 11» وهواتف «iPhone 11 Pro» وهواتف «iPhone 11 Pro max».