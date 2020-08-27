تحديث تطبيقات ساعة «أبل» يدوياً

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تخضع التطبيقات للتحديث المستمر لإضافة المزيد من الميزات الجديدة إليها، أو للتوافق مع التقنيات اللاحقة على تطويرها، أو لتجنب بعض الثغرات التي ظهرت عند الاستخدام.

لذا أتاحت شركة «أبل» لمستخدمي ساعتها الذكية العاملة بنظام التشغيل (Watchos 6) تنزيل التطبيقات إلى الساعة مباشرة وتحديثها دون الحاجة إلى الاستعانة بالهاتف. كما سمحت بأن يتم هذا التحديث تلقائياً أو يدوياً إذا رغب المستخدم في ذلك.

فإذا كنت من مستخدمي ساعة «أبل» وأردت تحديث التطبيقات الموجودة على الساعة بشكل يدوي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انقر فوق زر «التاج الرقمي» Digital Crown للوصول إلى الشاشة الرئيسة للساعة، ثم انقر فوق أيقونة متجر التطبيقات ومرر للأسفل حتى تصل إلى نهاية النافذة، ومن ثم انقر فوق تبويب «الحساب» Account، وبعدها انقر فوق خيار «التحديثات» Updates.

وعندها يمكنك النقر فوق خيار «تحديث الكل» Update All لو أردت تحديث جميع التطبيقات دفعة واحدة، أو انقر فوق خيار «التحديث» Update الخاص باي تطبيق ترغب في تحديثه على حدة.