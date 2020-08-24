تشغيل تنبيهات التعرّض لـ «كورونا»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

اتفقت شركتا «أبل» و«غوغل» على مساعدة المستخدمين لتجنب الإصابة بعدوى فيروس «كورونا»، من خلال «تنبيهات التعرّض للفيروس» Exposure Notifications عبر تقنية «بلوتوث». لكن المستخدم يحتاج إلى تنزيل تطبيق من السلطات الصحية التابع لها محلياً، يتضمن الموافقة الصريحة على منحه الإذن باستخدام بيانات «بلوتوث» المجهولة للعمل، وإن كانت «أبل» و«غوغل» تخططان لتطوير البرنامج للعمل من دون تطبيقات الجهات الخارجية.

وكانت «أبل» فعلت الملمح تلقائياً، من خلال نظام التشغيل «آي او إس 13.5» في إصداره التجريبي. فإذا كنت من مستخدمي الإصدار التجريبي لنظام التشغيل «آي أو إس 13.5» وتفضل التعرف إلى الملمح الجديد وطريقة تشغيله، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر للأسفل داخل نافذة الإعدادات وانقر فوق تبويب «الخصوصية» Privacy، ومن ثم انقر داخل النافذة التالية فوق قسم «الصحة» Health الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل قلب صغير، وبعدها انقر فوق زر «تنبيهات التعرّض لفيروس كورونا»Covid-19 Exposure Notifications في أعلى النافذة التالية، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من وضع «الإيقاف» Off إلى وضع «التشغيل» On.