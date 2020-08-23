نقل محتويات مكتبة «موسيقى غوغل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

قرّرت شركة «غوغل» إنهاء خدمة البث الموسيقي (Google Play Music) بنهاية العام الجاري، وذلك تمهيداً لتصبح خدمة بث (YouTube Music) خدمة البث الموسيقي الوحيدة للشركة.

وقبل أن يحدث هذا التحول تركت «غوغل» الفرصة لمستخدميها لنقل مكتبة الموسيقى الخاصة بهم من المنصة الأولى إلى الخدمة البديلة للحفاظ على المحتوى الخاص بهم. فإذ كنت من مستخدمي منصة (Google Play Music) اتبع الخطوات التالية لنقل مكتبتك الموسيقية منها إلى منصة (YouTube Music) باستخدام تطبيق الهاتف: ثبت أحدث إصدار من تطبيق (YouTube Music) على هاتفك، ثم افتح التطبيق وأغلق النافذة التي تحثك على الترقية للإصدار المدفوع إذا ظهرت أمامك، وعندها ستشاهد عبر الشاشة الرئيسة لافتة تقترح نقل مكتبة الموسيقى الخاصة بك من تطبيق الموسيقى القديم (Transfer your Play Music library)، وستلاحظ أيضاً في القسم الخاص بالإعدادات في التطبيق خيار «النقل من تطبيق موسيقى غوغل بلاي» Transfer from Google Play Music، انقر فوقه، لتظهر أمامك نافذة جديدة تشير إلى نقل المكتبة والمحتوى الموصي به إليك وقوائم التشغيل والمشتريات عبر التطبيق، لذا انقر فوق خيار «ابدأ النقل» Start Transfer في نهاية النافذة. وسيكون عليك الانتظار حتى يتم تحميل مكتبتك الموسيقية، علماً بأن طول فترة الانتظار يختلف من شخص لآخر وفقاً لحجم المكتبة وعدد الأشخاص الآخرين الذين يقومون بالنقل في اللحظة نفسها.