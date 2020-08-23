تفعيل ملمح المضيف المشارك في «زووم»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يسمح ملمح المضيف المشارك (Co – Host) في تطبيق «زووم» المتخصص في مؤتمرات ومكالمات الفيديو واجتماعات الـ«ويب» بتشارك مزايا استضافة اجتماع أو ندوة عبر الـ«ويب» مع شخص آخر. وهو أمر يتيح لمن يعقد الاجتماع التفرغ لمحتوى النقاش وتخويل شخص آخر بإدارة النواحي الإدارية الخاصة بالاجتماع كمنح البعض الميكرفون للحديث أو منعه عنهم أو بدء التسجيل وإيقافه.

ويتم اختيار المضيف المشارك أثناء الاجتماع لكن ليس من حقه بدء الاجتماع. فإذا كنت من مستخدمي إصدار التطبيق (3.5.24604.0824) أو الإصدارات الأحدث عبر أجهزة «ويندوز» أو «ماك» أو «لينوكس»، فإن بمقدورك كمشرف تفعيل ميزة المضيف المشارك لكل أعضاء فريق العمل باتباع ما يلي: سجل الدخول إلى بوابة تطبيق «زووم» على الـ«ويب» كمشرف يتمتع بميزات تعديل إعدادات الحساب، ثم انقر فوق زر «إعدادات الحساب» Account Settings، وابحث عن خيار «مضيف مشارك» Co- Host ضمن تبويب «الاجتماع» Meeting وتحقق من تفعيل الإعداد. وإذا وجدت أن الإعداد غير مفعل حرك المؤشر المجاور له لتفعيله، وإذا ظهر أمامك مربع التحقق من الأمر، انقر فوق خيار «التشغيل» Turn On لتأكيد التغيير. وفي حال أردت أن تجعل هذا الإعداد إلزامياً لكل المستخدمين في حسابك، انقر فوق أيقونة القفل ثم فوق خيار lock لتأكيد الأمر.