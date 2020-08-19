إيقاف «العرض البسيط» في «كروم» لهواتف «أندرويد»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

في ظل منافسة شرسة بينها، لا تتوقف متصفحات الويب عن إضافة ملامح جديدة يومياً. ومن الملامح المميزة التي قدمها متصفح «كروم» من «غوغل»، لمستخدمي هواتف «أندرويد»، تفعيل ما يطلق عليه «العرض البسيط»The Simplified View، وهو ملمح يشبه وضع القراءة في المتصفحات الأخرى، حيث يمكن للمتصفح عرض محتوى صفحات الويب من دون الإعلانات والنوافذ المنبثقة والتنسيقات المختلفة للنصوص والصور غير المتصلة بالنص.

لكن قد تتطلب بعض الظروف من المستخدم عرض المواقع في شكلها المعتاد، وإيقاف تفعيل «العرض البسيط» لصفحات الويب. لذلك، إذا كنت قد فعلت هذا الوضع في متصفح «كروم» عبر هواتف «أندرويد»، فإنه يمكنك التراجع عنه، من خلال فتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دائرة ثلاثية ملونة، ثم انقر فوق قائمة التنقل الرئيسة في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية في أعلى يمين الشاشة.

انقر داخل النافذة المنسدلة فوق تبويب «الإعدادات» Settings، ثم مرر إلى الأسفل، وانقر فوق قسم «إمكانية الوصول» Accessibility.

ستلاحظ وجود علامة التأشير داخل المربع المجاور لخيار «العرض البسيط لصفحات الويب» Simplified View For Web Pages، وهنا انقر داخله ثانية لإزالة العلامة، وتعطيل عمل الملمح.