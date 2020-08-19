«أونو»: الجيل الثاني من السكوتر «Unu» يتمتع باتصال شبكي كامل

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت «شركة أونو الألمانية» عن طرح الجيل الثاني من السكوتر «Unu» الكهربائي في الأسواق خلال العام المقبل. وأوضحت الشركة أن الجيل الثاني من السكوتر الكهربائي يتمتع باتصال شبكي كامل، حيث يتوفر لقائد الدراجة العديد من الوظائف العملية عبر تطبيق على الهاتف الذكي.

ولفتت «أونو» إلى أنه يمكن عبر التطبيق تحديد مكان السكوتر على الخريطة، مع التعرف إلى حالة البطارية الحالية عن بعد، إضافة إلى نظام الحماية من السرقة، الذي يطلق تحذيراته عندما يتعرض السكوتر لمحاولة سرقة.

وتوفر بطارية السكوتر الطاقة اللازمة لبلوغ مدى سير يبلغ 50 كيلومتراً، فيما يستغرق شحنها سبع ساعات. ويتوافر السكوتر الكهربائي بقوة اثنين أو ثلاثة أو أربعة كيلوواط، في حين تقف سرعته القصوى على أعتاب 45 كيلومتراً في ال‏ساعة. ويبدأ سعره من 2799 يورو (نحو 12 ألفاً و225 درهماً).