«سوني» تطلق سماعة رأس بمزايا الذكاء الاصطناعي

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «سوني» اليابانية عن إطلاق سماعة رأس جديدة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وأفادت الشركة بأن السماعة (WH-1000XM4) الجديدة من نوع (Over-Ear) تمتاز بالعديد من التجهيزات التقنية المتطورة، بما في ذلك وظيفة إلغاء الضوضاء النشطة، مشيرة إلى أن فترة تشغيل البطارية في السماعة تمتد إلى 30 ساعة، مع دعم تقنية «360 Reality Audio» من «سوني» وبعض المزايا الأخرى من خلال الذكاء الاصطناعي. وأضافت الشركة أن السماعة تعتمد على مشغل 40 ملم، وتعمل في نطاق تردد يراوح بين أربعة هرتز و40 كيلوهرتز.