«أنكر» تطرح ذراع تحكم للهواتف الذكية

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «أنكر» عن إطلاق ذراع التحكم (PowerCore Play 6K) الجديدة للهواتف الذكية بسعر 36 دولاراً (نحو 132 درهماً).

وأوضحت الشركة الصينية أن ذراع التحكم الجديدة لا تتضمن أزراراً إضافية للتحكم في الألعاب على الأجهزة الجوالة، لكنها تمتاز ببطارية إضافية ومروحة مدمجة، لزيادة مستوى الأداء في ظل التحميل المستمر.

وأشارت «أنكر» إلى أن الذراع (PowerCore Play 6K) تعتبر بمثابة بطارية إضافية «باور بانك» أكثر من كونها وحدة تحكم تقليدية في الألعاب، كما تمتاز بتصميمها العملي والمريح عند الإمساك بالهاتف الذكي.

وذكرت أن الذراع الجديدة تتوافق مع الأجهزة الجوالة المزودة بشاشات قياس 5.7 و6.45 بوصات، بغض النظر عن نظام التشغيل، سواء كان «أندرويد» أو «آي أو إس»، وفي بعض الأحيان لا تتوافق الذراع مع الهواتف الذكية المزودة بحافظات سميكة.