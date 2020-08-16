«الجودة الألمانية» تعرض المواصفات اللازمة في سماعة الـ «بلوتوث»

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

قالت الهيئة الفنية لمراقبة الجودة الألمانية إن سماعات الـ«بلوتوث» يجب أن تكون متينة ومدمجة الحجم حتى يتمكن المستخدم من استعمالها أثناء التنقل.

وأوضحت أنه من الأفضل أن تكون أزرار التحكم مدمجة في السماعة المحمولة، بينما تعمل الأغطية المطاطية على حماية منافذ التوصيل من رذاذ السوائل. وأضافت أن معظم سماعات البلوتوث تتمتع بفترة تشغيل تمتد من ست إلى 10 ساعات، بينما تختلف فترة تشغيل البطارية من موديل إلى آخر، لافتة إلى أن إعادة شحن البطارية تتم عن طريق منفذ «يو إس بي».