استخدام زر المسافة لإيقاف الصوت وتشغيله في «زووم»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يوصي خبراء التطبيقات المختصة بإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو ومؤتمرات الويب، بأن يحاول المستخدم أثناء هذه المؤتمرات إسكات الصوت الصادر من جهته، طالما أنه غير مشارك في الحديث، كي لا يتسبب الضجيج المحيط به في التشويش على المجتمعين الآخرين، ثم التراجع عن هذا الإيقاف عندما يحين دوره في الحديث.

لكن البعض يرى أن لجوء المستخدم لهذا الإجراء والانتقال بين الإعدادات، ينزعان عن الاجتماع السلاسة، وقد يتسببان في بعض التعطيل. لذلك، حاول تطبيق «زووم» Zoom مساعدة المستخدم في التغلب على هذه المشكلة، من خلال النقر فوق زر «المسافة» لإسكات الصوت والنقر ثانية فوقه لإعادته.

لكن، قد يعطل المستخدم، عرضاً، هذا الإعداد، فيتوقف الملمح عن العمل. لذلك، إذا تعرضت لهذه المشكلة، فإنه يمكنك إعادة استخدام زر «المسافة» في إغلاق الصوت وإعادته للعمل من خلال فتح تطبيق Zoom على الكمبيوتر، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا بيضاء فوق خلفية زرقاء.

انتقل إلى أعلى الجانب الأيسر من النافذة، وانقر فوق ترس «الإعدادات» Settings، ثم مرر داخل لوح القوائم الوارد يسار الشاشة، حتى تصل إلى قسم: «الصوت» Audio، وانقر فوقه.

انتقل إلى النافذة الواردة يمين الشاشة، ومرر داخلها حتى تصل إلى نهايتها، وتحديداً تحت الخط الفاصل بين القسم الأعلى والأسفل. ابحث داخل هذا القسم الأسفل عن خيار: الضغط مع التثبيت فوق زر المسافة لإسكات صوتك بشكل مؤقت أو إعادته Press And Hold Space Key To Temporarily Unmute Yourself، ثم ضع علامة التأشير داخل المربع الصغير المجاور له.