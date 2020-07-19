«إتش بي» تدشّن «إمبليفي» لتعزيز نمو الشركات والمتعاملين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طرحت شركة «إتش بي» HP برنامج «إمبليفي» Amplify، وهو البرنامج الموجه لشركاء قنوات التوزيع على مستوى العالم، ويستهدف تعزيز نمو أعمال الشركاء والديناميكية، وتقديم تجارب متسقة للعملاء النهائيين. ويقدم البرنامج الذي تم تصميمه بناء على هيكل واحد متكامل، رؤى وإمكانات وأدوات للتعاون اللازم لدفع النمو، مع استمرار تطور التحول الرقمي وسلوكيات الشراء للعملاء. ومن المقرر أن يبدأ تفعيل البرنامج الجديد في الأول من نوفمبر 2020 بالنسبة للشركاء التجاريين، في الوقت الذي سيتم فيه انتقاله إلى شركاء التجزئة في النصف الثاني لعام 2021.

ويقوم البرنامج بإزالة التعقيد، من خلال دمج أفضل المنتجات والأدوات والتدريبات الخاصة بشركاء الشركة في برنامج واحد بديهي، ما يسهل على الشركاء الاستفادة من مزاياه، وإشراك العملاء على مستوى أكثر عمقاً. ويتألف البرنامج حالياً من مسارين متميزين، هما: Synergy وPower، مع مستويات بديلة واضحة، ويوفر للشركاء المرونة للاستثمار في خدمات وقدرات القيمة المضافة. وقال الرئيس التنفيذي التجاري لشركة «إتش بي»، كريستوف شيل: «يتوقع المشتري تجارب مبسطة وآلية ومخصصة. ويتطلب تحقيق النجاح في هذه البيئة المتغيرة، التي تهيمن عليها البيانات كعملة جديدة، تحولاً مشتركاً للتواصل مع عملائنا كأفراد، وليس كأسواق». وأضاف: «أبرز ما يميز البرنامج ليس تسهيل الأمر على الشركاء للقيام بأعمال تجارية مع الشركة فحسب، بل إنه يوفر للشركاء مساراً واضحاً لتجهيز أعمالهم والنجاح في بيئة اليوم وما بعدها، للاستفادة من الاتجاهات الناشئة ولعب دور مركزي في عملية الشراء المتطورة، التي يقوم بها العملاء».