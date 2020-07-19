استخدام الأسماء المستعارة للبريد عبر «آيكلاود»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أتاحت «أبل» لأصحاب الحسابات على خدمة «آيكلاود» السحابية الاستعانة بالأسماء المستعارة، عند إرسال واستقبال الرسائل عبر البريد الإلكتروني، وذلك لحماية المستخدمين من الكشف عن عنوان بريدهم الحقيقي في مواقع وخدمات الويب، ما قد يعرضهم للإزعاج. وأيضاً لأن الاستعانة بالأسماء المستعارة تسهل تصنيف الرسائل الواردة ضمن صناديق منفصلة. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، وأردت استخدام ملمح الاستعانة بالأسماء المستعارة عبر خدمة «آيكلاود»، فاتبع هذه الخطوات: افتح التطبيق، ثم اختر البريد ومنه انتقل إلى Preferences. وبعدها انقر فوق Accounts. ثم انقر فوق حساب «آيكلاود» Icloud. وانقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار: Email Address. ثم انقر فوق تحرير عناوين البريد الإلكتروني Edit Email Addresses، ليبدأ متصفحك في العمل ويفتح خدمة «آيكلاود» على الويب. وأخيراً، أدخل بيانات معرف أبل Apple ID الخاص بك، ثم تعامل مع عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بك.