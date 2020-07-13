تحديث جديد للبرامج الثابتة في «راوتر Fritzbox»

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «إيه في إم» AVM عن طرح تحديث لبرامج أجهزة «الراوتر» (Fritzbox-WLAN) بدءاً من الموديل الفاخر 7590، مشيرة إلى أن الإصدار (FritzOS 7.20) الجديد يدعم أحدث وأعلى معيار للتشفير (WPA 3)، علاوة على دعم المعايير الجديدة لإجراء المكالمات الهاتفية وتشفير أسماء النطاقات، وتوفير المزيد من الحماية للشبكات المنزلية. وذكرت الشركة الألمانية أنه يمكن للمستخدم حالياً إعداد شبكة «واي فاي» عامة من نقطة وصول الضيف (WLAN)، إذ يتم إرسال البيانات بشكل مشفر دون حاجة المستخدم إلى بيانات الوصول، مشيرة إلى أنه علاوة على ذلك قامت بتعديل قفل الأجهزة، بحيث يمكن إيقاف وتشغيل وظيفة الوصول إلى الإنترنت لأجهزة محددة في الشبكة المنزلية بنقرة زر.

وأوضحت الشركة أن التحديث الجديد يعمل على تسريع الاتصالات بشبكات (Mesh-WLAN) واتصالات الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)، وكذلك تشغيل وحدات التشغيل الشبكية مع أجهزة «الراوتر» (Fritzbox).