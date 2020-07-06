«بي إم دبليو» تكشف عن نظام للتحكم في سرعة الدراجات النارية

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

كشفت شركة «بي إم دبليو» عن النظام الإلكتروني Active Cruise Control الجديد، المعروف اختصارا باسم (ACC)، من أجل التحكم في سرعة الدراجات النارية ومسافة الأمان بينها وبين المركبات الأخرى تلقائياً، على غرار الأنظمة المشابهة والمتوافرة في السيارات منذ فترة طويلة.

وأوضحت الشركة الألمانية أنه تم تصميم نظام التحكم الجديد لزيادة الراحة أثناء قيادة الدراجات النارية، وبالتالي تعزيز مستوى السلامة أثناء القيادة، مشيرة إلى أن النظام يقوم بالتحكم في سرعة القيادة بشكل أوتوماتيكي من دون الحاجة إلى مواءمة سرعة القيادة مع المركبة التي تسير في الأمام.

أضافت «بي إم دبليو» أنه يمكن ضبط مسافة الأمان على غرار الأنظمة المشابهة في السيارات، لافتة إلى أنها طورت نظامها الجديد بالتعاون مع شركة «بوش».