مسح بيانات «آي فون» بعد محاولات إدخال رمز المرور

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

صممت شركة «أبل» ملمح مسح بيانات الهواتف، لتحافظ على بيانات المستخدم في حالة سرقة الهاتف. فبعد 10 محاولات من إدخال رمز المرور بطريقة خاطئة، يقوم الهاتف تلقائياً بمحو البيانات الموجودة داخله، والتي قد تضم بعض أسرار المستخدم، أو تفاصيل حساباته البنكية، وبطاقات الائتمان الخاصة به، وغيرها من البيانات الحساسة.

ويمكن للمستخدم أن يستعيد هذه البيانات لاحقاً، من خلال خدمة «آي كلاود» السحابية. لكن لابد للمستخدم أولاً قبل تفعيل هذا الإعداد، أن يقوم بإعداد نسخة احتياطية من بيانات الهاتف عبر «آي كلاود»، ليطمئن إلى أن مسح البيانات لو وقع الهاتف في أيدٍ غريبة، لن يضعه في موقف حرج.

فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون 11»، فاتبع ما يلي لتفعيل الإعداد الخاص بمسح البيانات، بعد 10 محاولات خاطئة من إدخال رمز المرور:

افتح تطبيق «الإعدادات» Settings، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به على شكل ترس رمادي، وانقر فوق تبويب «معرف الوجه ورمز المرور» داخل نافذة الإعدادات، ثم أدخل رمز المرور الذي سبق لك تحديده، ومرر للأسفل حتى تصل إلى خيار «مسح البيانات» Erase Data قرب نهاية القائمة، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين لتفعيله.