إيقاف عمل النوافذ المنبثقة عبر متصفّح «سفاري»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تحتوي النوافذ المنبثقة أحياناً على برامج خبيثة أو إعلانات أو تنبيهات احتيالية، وقد تحتوي أيضاً على زر للتنزيل يقود المستخدم إلى برامج التتبع. وفي العموم، فإن النوافذ المنبثقة لا تزعج المستخدم فقط، بل قد تضره أيضاً. لذلك، إذا كنت من مستخدمي متصفح «سفاري» عبر أجهزة «آي فون» و«آي باد»، فإنه يمكنك إيقاف عمل النوافذ المنبثقة، علماً بأنها قد تفتح فوق نافذة المتصفح أو تحتها، أو في علامة تبويب أخرى أو فوق النافذة النشطة التي يعمل عليها المستخدم.

ولإجراء ذلك، افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر للأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تطبيق «سفاري» Safari الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل بوصلة، وانقر فوقه.

مرر مجدداً داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار: «حظر النوافذ المنبثقة» Block Pop-ups، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين لتفعيله، وبموجب ذلك سيتغير اللون الرمادي إلى اللون الأخضر.

افتح «سفاري»، وتصفح الويب بشكل عشوائي، لترى إذا كان قد تم تفعيل التغيرات، فإن وجدت أنه لم يتم تفعيلها، اغلق تطبيق «سفاري» إجبارياً ثم أعد تشغيل جهازك.