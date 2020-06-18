استخدام اختصارات لوحة مفاتيح «كروم»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يميل المستخدمون المحترفون إلى الاستعانة باختصارات لوحة المفاتيح عند التعامل مع التطبيقات المختلفة، لتسهيل العمل وتحقيق السرعة المطلوبة في اتخاذ الإجراءات.

ولأن عدداً كبيراً من مستخدمي أجهزة «ماك» يفضلون الاستعانة بـ«كروم» لتصفح الـ«ويب»، فإن المتصفح يقدم لهم مجموعة من الاختصارات التي تساعدهم على التعامل مع النوافذ في المتصفح.

فإذا كنت ممن يفضلون استخدام متصفح «كروم» عبر أجهزة «ماك»، يمكنك استخدام هذه المجموعة من اختصارات لوحة المفاتيح: انقر فوق مفتاحَي Command وN لفتح نافذة جديدة، وإذا رغبت في فتح نافذة تصفح خفي، انقر فوق مجموعة المفاتيح Command وShift وN.

وللدخول إلى وضع الشاشة الكاملة أو الخروج منه، انقر فوق هذه المفاتيح الثلاثة معاً: Command وControl وF.

ولتصغير نافذة التصفح انقر فوق مفتاحَي: Command وM.

ولإخفاء نافذة التصفح مؤقتاً، انقر فوق مفتاحَي: Command وH، أو انقر فوق هذه المفاتيح الثلاثة: Command وShift وW لإغلاق نافذة التصفح، ولإغلاق المتصفح ككل انقر فوق مفتاحي: Command وQ.