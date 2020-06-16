«أندرويد 11» يمنح مستخدمي «المحمول» مستوى أعلى من الحماية

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أطلقت «شركة غوغل الأميركية»، أخيراً، النسخة التجريبية لنظام التشغيل «أندرويد 11»، وطرحتها للمستخدمين ومالكي الهواتف الذكية.

وعلى الرغم من هذا الإطلاق الهادئ، الذي تم دون مؤتمر رسمي، فإن الإصدار الجديد احتوى على أربع خصائص تقيد حركة التطبيقات المثبتة على الهاتف، وتجعلها في وضعية أقرب إلى «الإقامة الجبرية»، بهدف تحقيق مستوى أعلى من الخصوصية والحماية للمستخدم، فـ«الأذونات» باتت حسب الطلب، والوصول إلى وحدات التخزين ممنوع، والاطلاع على ما تفعله التطبيقات الأخرى محظور، والتطبيق الذي لا يستخدم لفترة طويلة يحرم كل الأذونات تلقائياً.

وكان التوجه الجديد في التعامل مع التطبيقات المثبتة على الهاتف، من أبرز الجوانب التي حملها نظام التشغيل الجديد «أندرويد 11»، إن لم يكن أبرزها على الإطلاق، وفقاً لما جاء في التدوينة التي نشرها نائب رئيس هندسة نظام «أندرويد» في شركة «غوغل»، ديف بورك، وهو يقدم الإصدار الجديد للمستخدمين، إذ تبين من مراجعة التدوينة أن «غوغل» اختارت التشدد في التعامل مع تطبيقات «المحمول»، لحماية خصوصية المستخدم، وقدمت في هذا السياق أربع خصائص، هي:

«أذون» حسب الطلب

بحسب التغييرات الجديدة في النظام، لم يعد بمقدور أي تطبيق على الهاتف الحصول على أذونات أو صلاحيات مطلقة ودائمة، مثل الوصول إلى الكاميرات والميكروفون، وجهات الاتصال ومساحة التخزين، والوصول إلى بيانات الموقع، بل أصبح الأمر يتم وفق «الإذن حسب الطلب»، أثناء تشغيل البرنامج أو قيامه بمهمة ما. وبدلاً من خيار الكل أو لا شيء في هذا الشأن، فقد أصبح متاحاً اختيار السماح للتطبيق بالحصول على الإذن الذي يناسب المهمة التي ينفذها، ووقت تنفيذها فقط.

واتخذت «غوغل» هذا القرار، بعدما تبين أن اثنين من بين كل ثلاثة مستخدمين للنظام، يشكون أن التطبيقات تدخل إلى مواقعهم، على الرغم من أنها تكون في الخلفية أو في غير حالة تشغيل.

وبموجب التعديلات الجديدة في النظام، أصبحت القاعدة أن يمنح المستخدم أحد التطبيقات إذناً محدوداً لمرة واحدة ولغرض واحد، ما يعني أنه سيكون قادراً على الوصول إلى هذه المنطقة لجلسة واحدة فقد أثناء استخدامه، ثم يفقد هذا الإذن أو الصلاحية بمجرد انتقال المستخدم لشيء آخر، أو إنهاء المهمة.

حرمان للتطبيقات المنسية

وجدت «غوغل» أنه من بين كل 75 تطبيقاً يجري تثبيتها على الهاتف، هناك أقل من الربع يتم استخدامها بصورة دورية، والباقي يدخل في نطاق النسيان، أو عدم الاستخدام. في الإصدارات السابقة، كانت التطبيقات المنسية تظل متمتعة بالصلاحيات والأذون التي حصلت عليها بمعرفة المستخدم، أو بمعرفتها مباشرة، الأمر الذي يعتبر نقطة ضعف في الخصوصية، إلا أن الإصدار الجديد سيحرم التطبيقات المنسية، أو التي لا يتم استخدامها لوقت طويل، جميع الصلاحيات والأذونات تلقائياً، إذ سيتم إلغاء هذه الأذونات من قبل النظام، وليس المستخدم، ما يعني أنه حتى إذا منحت تطبيقاً إذناً بالوصول إلى موقعك الجغرافي أو الكاميرا أو مساحة التخزين الداخلية للهاتف، ثم لم تستخدم التطبيق بشكل نشط لفترة، فإنه سيتم إلغاء هذا الإذن.

معرفة ما يفعله الآخرون

كان لدى بعض التطبيقات التي يجري تثبيتها على «المحمول»، القدرة على معرفة الأنشطة التي تقوم بها تطبيقات أخرى مثبتة على الهاتف، ويعد تطبيق «تويتر» أبرز مثال في هذا السياق، إذ كثيراً ما استخدم «تويتر» هذه الخاصية في تعزيز المعلومات والبيانات التي يجمعها حول المستخدمين، لتحسين ملفاتهم التعريفية لديه، وجعلها أكثر غنى، وعملياً كان هذا الأمر يشكل خرقاً للخصوصية، إلا أن الإصدار الجديد من «أندرويد» يمنع هذا الأمر نهائياً، ويجعل كل تطبيق معزولاً تماماً، ومقطوع الصلة بما يفعله أي تطبيق آخر على الهاتف، ولا يتطفل هو على أي منها، كما لا يتعرض للتطفل من قبل أي منها.

قيود على مساحات التخزين

كانت إصدارات «أندرويد» السابقة تسمح للتطبيقات المثبتة على الهاتف بالوصول إلى كامل مساحة وحدة التخزين، إذا حصلت على إذن بذلك، لكن الإصدار الجديد يضع قيوداً على هذا الإذن، ويحد من طرق تفاعل التطبيقات مع وحدة التخزين بالهاتف، وذلك من خلال منح كل تطبيق منطقة محددة من وحدة التخزين، يتعامل فيها هي فقط، حتى بعد حصوله على إذن بالوصول لوحدة التخزين، بحيث لا يتاح للتطبيق التعرف إلى المحتوى الموجود خارج هذه المنطقة، الأمر الذي يعني أن التطبيقات الأخرى لن تتمكن من التفاعل مع المعلومات الموجودة في المنطقة الخاصة بالتطبيق.

وفي الحالات التي تستدعي مهام مشتركة، مثل التخزين المشترك، سيكون بإمكان أي تطبيق الإضافة إلى هذه المناطق، لكنه سيحتاج إلى موافقة من المستخدم، للوصول إلى الملفات التي لم ينشئها وتعديلها.