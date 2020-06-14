مسح بيانات «آي فون» بعد الإدخال الخاطئ لرمز المرور

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

صممت «أبل» ملمح مسح بيانات الهواتف لتحافظ على بيانات المستخدم في حالة سرقة الهاتف، وبعد 10 محاولات من إدخال رمز المرور بطريقة خاطئة يقوم الهاتف تلقائياً بمحو البيانات الموجودة داخله، والتي قد تضم بعض أسرار المستخدم أو تفاصيل حساباته البنكية، وبطاقات الائتمان الخاصة به وغيرها من البيانات الحساسة.

ويمكن للمستخدم أن يقوم باستعادة هذه البيانات لاحقاً من خلال خدمة «آي كلاود» السحابية، لكن لابد للمستخدم أولاً قبل تفعيل هذا الإعداد أن يقوم بإعداد نسخة احتياطية من بيانات الهاتف عبر الخدمة ليطمئن إلى أن مسح البيانات إذا وقع الهاتف في أيدٍٍ غريبة، لن يضعه في موقف حرج، فإذا كنت من مستخدمي هواتف iPhone 11 العاملة بنظام التشغيل (Ios 13.3.1)،فإنه يمكنك اتباع هذه الخطوات لتفعيل الإعداد الخاص بمسح البيانات بعد 10 محاولات خاطئة من إدخال رمز المرور: افتح تطبيق الإعدادات Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، وانقر فوق تبويب: معرف الوجه ورمز المرور Face ID & Passcode داخل نافذة الإعدادات، ثم أدخل رمز المرور الذي سبق لك تحديده، ومرر للأسفل حتى تصل إلى خيار: مسح البيانات Erase Data قرب نهاية القائمة، وحرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين لتفعيله.