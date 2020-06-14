«نتسكوب» تُطلق مركز بيانات جديداً في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «نتسكوب»، المتخصصة في الخدمات الأمنية السحابية، أمس، عن توسعة شبكتها «نتسكوب نيو إدج» من خلال إطلاقها مركز بيانات جديداً في الإمارات العربية المتحدة؛ لخدمة عملائها عبر منطقة الشرق الأوسط. وبقاعدة مستخدميها الضخمة التي تضم مؤسسات عدّة من حول العالم. وتُقدّم شبكة «نيو إدج» خدمات أمنية ضمنية من خلال بنية شبكية من بنى الجيل الجديد تمتاز بطابعها الموثوق التي تستند فيه إلى التطبيقات المتقدمة وتقنيات وعمليات تحسين أداء الشبكات. وتدرك «نتسكوب»، الأهمية المتزايدة للخدمات السحابية، وتتخذ على إثر ذلك نهجاً مرتكزاً على البيانات يعمل على تمكين فرق أمن المعلومات من خلال تزويدهم بالقدرات التي يحتاجونها من خلال تحقيق التوازن الصحيح للحماية، وإمكانية الوصول السريع لتأمين رحلة تحولهم الرقمي.