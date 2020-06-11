«سوني» تطلق كاميرا جديدة لتسجيل فيديو

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «سوني» عن إطلاق كاميرا التدوين بالفيديو (ZV-1) الجديدة بسعر يبلغ نحو 800 دولار (2930 درهماً).

وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرا الجديدة تتميز بكثير من التقنيات الخاصة بتسجيل الفيديو، التي تتشابه تماماً مع سلسلة الكاميرات (RX100)، مشيرة إلى أنها تأتي بمستشعر قياس واحد بوصة والمطور خصيصاً لتسجيل الفيديو، الذي يتيح إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K.

وأضافت «سوني» أن الكاميرا الجديدة تتضمن جميع التقنيات المتوافرة في «كاميرات سوني» من طراز (RX100 VII)، بما في ذلك وظيفة التركيز التلقائي، التي يمكنها التعرف إلى عيون الأشخاص والحيوانات، والتركيز عليها، بإضافة إلى توافر أوضاع جديد للتركيز عند تسجيل الفيديو.

وبيّنت أن وضع Background Defocus يعمل على تغيير الإعدادات، بحيث تبدو الخلفية مشوشة وغير واضحة بأقصى درجة، كما يتم فتح فتحة العدسة على أقصى وضع.