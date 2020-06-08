التحكم المسبق بصلاحيات التشغيل في «إيدج»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

في تطويرها الدائم لمتصفح «إيدج»، الذي يعمل مع نظام التشغيل «ويندوز 10»، استجابت شركة «مايكروسوفت» لرغبة المستخدمين في التحكم في تشغيل الوسائط على المواقع المختلفة بحسب رغبة المستخدم، بحيث يستطيع التحكم في التشغيل التلقائي لهذه الوسائط. ويستطيع أيضاً تفعيل هذه الميزة لكل موقع على حدة. فإذا كنت من مستخدمي الإصدارات الحديثة من متصفح «إيدج»، فإن بمقدورك التحكم المسبق في صلاحيات وأذون التشغيل التلقائي لكل موقع «ويب» على حدة باتباع ما يلي: افتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «e»، وتوجه إلى الموقع الذي ترغب في التحكم في تشغيل الوسائط به بشكل مسبق، ثم انقر فوق أيقونة معلومات الموقع التي تبدو في شكل قفل صغير في الجانب الأيسر من شريط العناوين أعلى الشاشة، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى القسم الخاص بالصلاحيات الممنوحة للموقعWebsite permission وانقر فوق خيار «إعدادات التشغيل التلقائي للوسائط»Media Auto play Settings، وبعدها انقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة للخيار الافتراضي وهو السماح، لتلاحظ ظهور ثلاثة خيارات «السماح» Allow أو «الحظر» Block أو «السماح بدرجة معينة» Limit، وعندها انقر فوق ما تفضله منها.