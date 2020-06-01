تغيير حجم الخط في إصدار «زووم» الخاص بـ «ويندوز»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أصبح تطبيق Zoom «زووم» أخيراً أحد أهم التطبيقات الخاصة بعقد مؤتمرات الفيديو عبر الويب، إذ يتميز بسهولة استخدامه وتعدد إصداراته الخاصة بالأجهزة ونظم التشغيل المختلفة، فضلاً عن كون الإصدار المجاني منه يضمن للمستخدم عقد الاجتماعات الدورية بالإعدادات وميزات التعليق والدردشة نفسها. كما يسمح التطبيق ببعض الميزات لذوي الاحتياجات الخاصة مثل تكبير الخط الذي تعرض به النصوص، كالعناوين الفرعية في التطبيق، وهو ما يتناسب مع كبار السن وهؤلاء الذين يعانون مشكلات في البصر.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي تطبيق «زووم» عبر الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «ويندوز»، فإنه يمكنك الاستفادة من هذا الملمح من خلال فتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا الفيديو.

توجه بعد ذلك إلى أعلى يمين الشاشة، وانقر فوق ترس «الإعدادات» الرمادي.

مرّر داخل لوح القوائم الوارد يسار الشاشة حتى تصل إلى تبويب: «إمكانية الوصول» Accessibility، وانقر فوقه، وهنا ستظهر أمامك يمين الصفحة نافذة جديدة، وفي أعلاها الخيار الخاص بـ«حجم خط العناوين الفرعية» Closed Caption Font.

حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من الوضع «الافتراضي» Normal إلى وضع الحجم «المتوسط» Medium أو الحجم الكبير Large.