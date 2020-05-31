«التزام» تطبّق حلولاً تقنية جديدة لخدمة المتعاملين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة التزام لإدارة الأصول»، عن تطوير تقنيات متقدمة تعزز جهودها المتواصلة في خدمة العملاء بكفاءة عالية، والحفاظ على استمرارية العمل في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، المسمى «كوفيد-19». وأسهمت هذه الحلول التقنية بشكل كبير في تحقيق التباعد وتقليص التفاعل المباشر داخل الشركة ومع العملاء والموردين. وتشمل هذه التقنيات «تفوّق غو»، وهو حل جديد يهدف إلى إدارة عمليات الصيانة عبر الهاتف النقال. كما قامت المجموعة بالاعتماد على نظام «ساب لتخطيط موارد المؤسسات» الذكي، الذي يسمح لفرق الإدارة في الشركة بالموافقة على المعاملات عن بُعد، ومن خلال الأجهزة المحمولة. وقامت أيضاً بتطبيق نظام «نيستروم»، وهو نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة عبر الإنترنت، الذي يوفر مزايا العمل الخالي من المعاملات الورقية والتلامس.