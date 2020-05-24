حذف الفيديوهات من قائمة «التنزيلات» في «يوتيوب»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أتاحت منصة «يوتيوب» لمستخدمي تطبيقها الخاص بالهواتف الذكية تنزيل المحتوى لمشاهدته من دون اتصال بالويب، واستخدم كثيرون هذه الميزة بشغف. غير أن هذا الأمر يؤدي - على المدى الطويل - إلى استنزاف مساحة التخزين على الهواتف، خصوصاً إذا كانت هذه الفيديوهات ذات دقة عالية. لذا لابد أن يقوم المستخدم بين الحين والآخر بحذف الفيديوهات التي انتهي من مشاهدتها. ويمكن القيام بهذا الأمر لجميع الفيديوهات دفعة واحدة أو لبعضها فقط. فإذا رغبت في حذف بعض الفيديوهات من قائمة «التنزيلات»، اتبع هذه الخطوات: افتح تطبيق «يوتيوب». وانقر فوق تبويب المكتبة Library في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة.

ثم توجه إلى قسم: المحتوى المتاح من دون اتصال بالويب Available Offline ثم انقر فوق خيار: التنزيلات Downloads. وستشاهد قائمة الفيديوهات التي قمت بتنزيلها للتطبيق كاملة، انقر فوق أيقونة النقاط الثلاث الرأسية الموجودة بجوار الفيديو الذي ترغب في حذفه. وانقر فوق خيار الحذف من التنزيلات Delete from Downloads داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك ثم احذف الفيديو.