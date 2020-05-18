إخفاء الصور ومقاطع الفيديو في أجهزة «آي أو إس»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يحتفظ المستخدم في معظم الأحيان ببعض الصور ومقاطع الفيديو الشخصية على هاتفه، لكن قد تفرض عليه الظروف إعارته للزملاء لإجراء مكالمة هاتفية أو لمشاهدة صورة معينة. غير أنه أحياناً يصبح الأمر محرجاً عندما يتابع هؤلاء مشاهدة الصور أو الفيديوهات الشخصية، أو ينتقلون إليها عرضاً عن طريق التمرير. لهذا سمحت شركة «أبل» لمستخدمي أجهزة «آي أو إس» بإخفاء ما يرغبون فيه من الصور والفيديوهات حتى لا يطالعها الآخرون عرضاً أو قصداً.

فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» أو أجهزة «آي باد»، اتبع الخطوات التالية لإخفاء الصور أو مقاطع الفيديو الموجودة على الهاتف:

افتح تطبيق «الصور» Photos على جهازك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل زهرة ملونة، ثم ابحث عن الصورة أو مقطع الفيديو الذي ترغب في إخفائه، وانقر فوقه لفتحه، ثم انقر فوق أيقونة المشاركة في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، ومرر داخل القائمة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «الإخفاء» Hide وانقر فوقه. وإذا رغبت في إخفاء صور عدة أو مجموعة من مقاطع الفيديو دفعة واحدة، انقر فوق زر المشاركة أولاً، وابدأ بتحديد الصور أو مقاطع الفيديو التي ترغب في إخفائها، وبعد تحديد المجموعة انقر فوق زر الإخفاء، وأكد قرارك بالنقر فوق خيار «إخفاء الصور» Hide Photo في الشاشة التالية.