استخدام ملمح المشهد الأخير في فيديوهات «يوتيوب»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أضافت منصة «يوتيوب» ملمح «المشهد الأخير» End Screen ليتمكن من خلاله صانعو الفيديوهات من اجتذاب المزيد من الجمهور لمشاهدة مقاطع الفيديو التي أبدعوها، ومن ثم الترويج لقنواتهم أو للمنتجات التي يسوقونها ومواقعهم وما شابه.

وهذا المشهد في النهاية جزء من الفيديو يكشف عن الثواني الأخيرة المهمة فيه، وقد يراوح طوله بين خمس ثوان و20 ثانية، لكن المنصة لا تسمح باستخدامه إلا لمن تتجاوز مدة فيديوهاتهم 25 ثانية، فإذا كنت من صانعي المحتوى عبر منصة «يوتيوب» وأردت أن تتمتع بميزة المشهد الأخير، فاتبع الخطوات التالية:

انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة ثم مرر داخل النافذة المنسدلة وانقر فوق تبويب «استوديو مبدعي المحتوى» Creator Studio، ثم توجه إلى قسم «مدير الفيديو» Video Manager، وانتقل منه إلى خيار «الفيديو» Video، وبعد ذلك اختر الفيديو الذي ترغب في أن تضيف إليه مشهد النهاية، ثم انقر فوق خيار «التحرير» Edit، ومن ثم انقر فوق خيار «المشهد الأخير» في أعلى الشاشة، واتبع التعليمات التي ستظهر تباعاً للبدء في إضافة العناصر المرغوبة، علماً بأنه يجب أن يكون أحد هذه العناصر فيديو أو قائمة تشغيل.

ويمكنك أيضاً الاستعانة ببعض النماذج «سابقة الإعداد» Templates التي أعدتها منصة «يوتيوب» لهذا الغرض إذا كانت تتناسب مع احتياجاتك.