التعرف إلى معاني الكلمات دون اتصال بـ «الويب»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

بدأت المتصفحات الحديثة الاهتمام بما يطلق عليه وضع القراءة وتحسين الأدوات الخاصة به.

ووضع القراءة هو وضع يقوم المتصفح بمقتضاه بتكبير خط النص وتحسين رؤيته وإزالة التشويش الموجود حوله.

وأضاف «مايكروسوفت إيدج»، المتصفح الافتراضي لنظام التشغيل «ويندوز 10»، عدداً كبيراً من الأدوات إلى هذا الوضع، منها الوصول إلى معاني الكلمات التي تقابل المستخدم أثناء تفعيل وضع القراءة ولا يعرف معناها.

غير أن هذه الخدمة مرتبطة باتصال المستخدم بشبكة الـ«ويب». لذا فإنه في حالة وجوده بمكان لا يتوافر فيه اتصال بالشبكة لا يمكنه الاستفادة منها. والحقيقة أن المتصفح لتجنب هذه المشكلة، أتاح للمستخدم تنزيل قاموس للمعاني يعمل دون اتصال بـ«الويب». فإذا كنت من مستخدمي «إيدج» ورغبت في تنزيل هذا القاموس، اتبع الخطوات التالية: افتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «e»، وفعّل وضع القراءة بالنقر فوق أيقونة الكتاب الموجودة يمين شريط العناوين، أو توجه إلى صفحة الكتاب الإلكتروني الذي تقرأه، ثم انقر مع السحب فوق الكلمة التي ترغب في التعرف الى معناها لتظليلها، وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة جديدة صغيرة أعلاها مباشرة، وبعدها انقر فوق أيقونة المربع في نهاية الجانب الأيسر من النافذة لتقوم بـ«تنزيل قاموس يعمل دون اتصال بـ(الويب)» Download Offline Dictionary.