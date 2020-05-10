«إنتل» تُطلق أسرع معالج للحواسيب المخصصة للألعاب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إنتل» عن إطلاق الجيل العاشر من سلسلة معالجات Intel® Core™ S-series للحواسيب المكتبية، الذي يأتي بتردد يصل إلى 5.3 غيغاهيرتز، لتقديم أفضل أداء ممكن للألعاب. ويحقق المعالج الجديد قدرات معالجة تصل إلى 5.3 غيغاهرتز، مع تقنية تعزيز السرعة الحرارية Thermal Velocity Boost2، ما يجعله الأفضل ضمن فئته على مستوى العالم. وقال مدير عام مجموعة منتجات الحواسيب المكتبية في شركة «إنتل»، براندت غاتريدج، إن «إنتل» تلتزم برسم ملامح مستقبل الألعاب القوية، عبر فتح آفاق جديدة لترددات المعالجات، وابتكار مزايا فريدة للمنصات الحاسوبية القابلة للتخصيص.