إيقاف المعاينة التلقائية للمحتوى في «نيتفليكس»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

استجابت شبكة «نيتفليكس» لنداءات مستخدميها بإيقاف ملمح العرض التلقائي للمحتوى في الصفحة الرئيسة للمنصة أثناء التصفح. وهذا يعني أن الفيديوهات والأفلام لن تبدأ في تشغيل اللقطات الدعائية الخاصة بها أثناء بحث المستخدم عن المحتوى الذي يريد مشاهدته.

لكن تغيير هذا الإعداد غير ممكن من خلال تطبيق «نيتفليكس» على أجهزة الهاتف أو الأجهزة اللوحية، بل فقط من خلال حساب المستخدم عبر موقع المنصة على الـ«ويب». على أن يتم تطبيق التغييرات التي أجراها المستخدم على جميع الأجهزة المسجلة ضمن حسابه تلقائياً. فإذا كنت من مستخدمي منصة «فليكس» وعانيت التشغيل التلقائي للمعاينات الخاصة بالمحتوى، اتبع الخطوات التالية لإيقاف العرض التلقائي لهذه المعاينات: سجل الدخول إلى حسابك على شبكة «نيتفليكس» عبر الـ«ويب» وانقر فوق أيقونة الملف الشخصي في أعلى يمين الشاشة ثم فوق خيار إدارة الملفات الشخصية من القائمة، واختر الملف الشخصي الذي ترغب في تحديثه، ثم احذف علامة التأشير المجاورة لخيار التشغيل التلقائي للمعاينات أثناء التصفح على كل الأجهزة، ثم انقر فوق زر الحفظ في نهاية الجانب الأيسر من النافذة.