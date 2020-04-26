«آي فون إس إي» أفضل هاتف منخفض الكلفة يمكن شراؤه حالياً

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أكدت تحليلات ومراجعات فنية خاصة بهاتف «آي فون» الجديد «آي فون إس إي»، التي ظهرت بعد نحو أسبوع من طرحه رسمياً، أن الهاتف يمثل «جراحة ذكية» قامت «أبل» خلالها بالجمع بين التصميم والمواصفات العامة لهاتف «آي فون 8» الذي طرحته عام 2017، وقوة دماغ «آي فون 11 برو» و«11 برو ماكس» اللذين طرحتهما العام الماضي، ما يجعل «آي فون إس إي»، أفضل هاتف ذكي منخفض الكلفة يمكن شراؤه حالياً.

وجاءت هذه النتيجة في تحليلين ومراجعتين فنيتين، أجراهما محللو كل من موقع «بيزنس انسايدر» businessinsider.com، و«سي نت» cnet.com، بشكل منفصل، وجرى نشرهما الخميس الماضي. واتفق محللون من الطرفين على أن هذا الهاتف ربما يكون أحد النماذج الدالة على ما يمكن أن يكون عليه الهاتف خلال السنوات المقبلة، واستعرض محللون الجوانب المختلفة لهذا الهاتف على النحو التالي:

التصميم

جاء الهاتف بتصميم مشابه لـ«آي فون 8»، فالجزءان الأمامي والخلفي مصنوعان من الزجاج، والشاسيه والجوانب من الألومنيوم، ويحتوي الهاتف الجديد على جبهة «أبل» القديمة، وحافة الذقن فوق الشاشة وتحتها. والاختلاف الوحيد بين الاثنين أن شعار«أبل» يوجد في الجهة الخلفية من«إس آي»، ليتناسب مع الجيل الحالي من هواتف «آي فون». وهذا التصميم يجعل «إس إي» يبدو قديماً بعض الشيء، وهو أمر قد يبدو مفضلاً لدى البعض، ولا يجذب البعض الآخر.

ويأتي «إس إي» بثلاثة ألوان، الأسود والأبيض والأحمر، وكان لدى «آي فون 8» نسخته الحمراء الخاصة به أيضاً، لكن كانت به حواف بيضاء، لكن اللون بالهاتف الجديد يأتي بحواف سوداء.

عودة للقديم

وتخلت «أبل» في هذا الهاتف عن نظام التعرف إلى الوجوه كأداة للتحقق من الهوية، وعادت لاستخدام نظام التعلم على بصمات الأصابع باللمس، ووصف محللون هذه الخطوة بأنها أشبه بالعودة من ناقل الحركة الأوتوماتيكي في السيارة، إلى ناقل الحركة القديم، الذي يعمل بعصا التبديل اليدوية.

وفعلت «أبل» الشيء نفسه في ما يتعلق بمفتاح التشغيل الرئيس، حيث عادت إلى التصميم القديم، الذي يتخلى عن أسلوب الضغط المزدوج السريع للتطبيقات، ويستخدم المفتاح الرئيس الذي يجعل التفاعلات والتجوال أقل تعقيداً، ولايزال مُرضياً للاستخدام من قبل كثيرين.

الشاشة ومقاومة الماء

وبالنسبة لمن يفضلون الهواتف الصغيرة، فإن شاشة «آي فون إس إي» مقاس 4.7 بوصات ليست صغيرة، لكنها لاتزال أصغر من معظم الهواتف في الوقت الحالي، وهي كافية لتكون محمولة ومريحة لمعظم الناس، وهي تشبه الشاشة الموجودة على «آي فون 11»، خصوصاً من حيث الجودة والدقة، حيث يبدو النص حاداً، والألوان دقيقة وتكون مشرقة في ضوء الشمس.

ويتمتع «آي فون إس إي» بخاصية التوافق مع معيار «آي بي 67» الخاص بمقاومة الماء والغبار، أي إنه يمكن أن يتحمل الغمر لمدة 30 دقيقة على عمق متر، ثم يخرج من الماء ليعمل كل شيء على ما يرام، وفي الوقت نفسه مقاوم للغبار، وهي خاصية ليس من المعتاد أن تتوافر في الهواتف الأقل من 400 دولار.

البطارية

ويعمل هذا الهاتف ببطارية ذات عمر أطول من عمر بطارية «آي فون 8»، وخلال الاختبارات الميدانية، تم تشغيل فيديو بصورة متكررة في ما الهاتف في وضعية «الطيران» على أعلى مستوى من السطوع، واستمر الهاتف في تشغيل الفيديو بهذه الوضعية لمدة 15 ساعة و45 دقيقة، وهي فترة أطول مما استطاعت بطارية «آي فون 8» القيام به، وتكررت نتائج هذه التجربة عند تنفيذها مرتين على التوالي في يومين متتاليين.

ويحتوي «آي فون إس إي» على شحن لاسلكي، وهي ميزة أخرى غير موجودة في معظم الهواتف ذات الميزانية المحدودة الأقل من 400 دولار، وهناك أيضاً دعم لخاصية الشحن السريع، الذي يعيد شحن البطارية إلى 50% في 30 دقيقة، لكنه لا يأتي مع الشاحن قدرة 18 واط، بل شاحن أبطأ 5 واط، حفاظاً علي الكلفة.

اختبارات الأداء

أثبت «إس إي» أنه أقوى من «آي فون 8» من حيث الأداء، وأرجع محللون ذلك إلى أنه يعمل بشريحة معالج «إيه 13 بايونيك» المتقدمة، التي تعمل بها هواتف «آي فون 11»، و«11 برو»، و«11 برو ماكس»، وفي هذه النقطة سجل الهاتف الجديد مستويات أداء مشابهة لهواتف «آي فون 11» عالية المواصفات، ما يجعل الأمر أشبه «بجراحة ذكية» قامت بها «أبل»، لتوفير هاتف رخيص بأداء متقدم.

تنازلات حكيمة

وصف محللون نقاط الضعف التي يعانيها هاتف «آي فون إس إي» بالتنازلات الحكيمة من قبل «أبل»، حيث تركزت في الخواص الفرعية والجانبية، ومنها العودة للعمل بكاميرا خلفية واحدة بدلاً من ثلاث، لكن الكاميرا الموجودة تحقق جودة صور تقترب من جودة كاميرات «آي فون 11»، لكنها لا تتضمن خواص التصوير الليلي، والتقريب العميق. كما تخلت «أبل» عن نظام التعرف إلى الوجوه، والتحكم في الهاتف عبر الإيماءات، وإشارات اليد، وبعض المواصفات المتقدمة في الشاشة.

نقاط القوة

السعر المنخفض.

عُمر البطارية الأطول.

الكاميرا الخلفية الرائعة.

المقاومة للماء.

نقاط الضعف

تقليص الكاميرات الخلفية إلى

واحدة.

إلغاء نظام التعرف إلى الوجوه.

الوضع الليلي.