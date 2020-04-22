تعديل مسافات الحروف في pages بأجهزة «ماك»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يحفل تطبيق Pages على أجهزة «ماك» والأجهزة العاملة بنظام تشغيل «آي او إس»، بالعديد من ميزات وخيارات التنسيق الخاصة بالنصوص. وكغيره من تطبيقات معالجة الكلمات، فإن التطبيق يسمح للمستخدم بتغيير حجم الخط وشكله ولونه، كما يسمح بتعديل المسافة بين الحروف، بحيث لا يضطر المستخدم إلى تغيير حجم الخط، وذلك في حال رغبته في إبراز جملة بعينها.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي تطبيق Pages عبر أجهزة «ماك»، فيمكنك تعديل المسافة بين الحروف من خلال ما يلي:

ّالنص الذي ترغب في تعديل المسافة بين حروفه، انقر فوقه مرتين، أو مرر فوقه بمؤشر الفأرة، أو حدد النص كله بالنقر فوق مفتاحي: «Control + A».

انقر فوق زر: «تنسيق» Format أعلى يمين نافذة البرنامج، ثم ابحث عن تبويب: «الخط» Font داخل الشريط الجانبي الذي ظهر يمين النافذة.

انقر بعد ذلك تحت التبويب السابق فوق زر: «عرض الخيارات المتقدمة» Show Advanced Options الذي تبدو الأيقونة الخاصة به على شكل ترس رمادي، ثم حرك السهمين الموجودين بجانب خيار: «تباعد الأحرف» Character Spacing لتغيير المسافة بين هذه الأحرف، وستلاحظ تغير المسافة تلقائياً.

وبمقدورك أيضاً إدخال نسبة تغيير معينة من اختيارك، إذا كنت تفضل ذلك.