استخدام المرشحات في فيديوهات القنوات عبر «يوتيوب»

المصدر: دبي -الامارات اليوم

أحياناً لا يجد مستخدم تطبيق «يوتيوب» الوقت الكافي، لمشاهدة كل المحتوى الذي تعرضه كل القنوات المشترك بها.

ويعني ذلك أنه قد يفقد بعض الفيديوهات المهمة، وسط زحام الفيديوهات القادمة من القنوات الأخرى، التي تشغل أهمية أقل بالنسبة له. لذا منحت شركة «غوغل» مستخدمي التطبيق، عبر أجهزة «آي أو إس»، ميزة استخدام المرشحات (الفلاتر) في عرض مقاطع الفيديو، التي تطلقها القنوات المشتركين بها. فإذا كنت من مستخدمي الإصدار (Version 15.02)من تطبيق «يوتيوب»، فيمكنك اتباع الآتي لتشغيل «الفلاتر» عبر القنوات التي اشتركت بها: افتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به على شكل مشغل الفيديو، وانقر فوق تبويب «الاشتراكات» Subscriptions في نهاية الشاشة، ثم انقر فوق أيٍّ من المرشحات الواردة أعلى الشاشة تحت الصف الخاص بالقنوات المشترك بها.

انقر زر «الجميع» All، لعرض كل فيديوهات القنوات التي اشتركت بها بترتيب زمني عكسي. كما يمكنك بالنقر فوق زر «اليوم» Today عرض الفيديوهات التي نشرتها هذه القنوات خلال 24 ساعة، وبالنقر فوق زر «استمرار المشاهدة» Continue Watching يتم عرض الفيديوهات التي بدأت في مشاهدتها من قبل ولم تكملها. وانقر فوق زر «لم تتم مشاهدتها» Unwatched، لتستعرض كل الفيديوهات التي تنتمي للقنوات التي اشتركت بها ولم تشاهدها. ولتشاهد فيديوهات البث المباشر، انقر فوق خيار «البث الحي» Live.