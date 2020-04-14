«غوغل» تتيح الوصول المجاني إلى منصة ألعابها

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «غوغل» عن انتقال خدمة بث الألعاب (Stadia) إلى المرحلة التالية، وإتاحة الوصول المجاني للمستخدمين.

وأوضحت الشركة أن خدمة Stadia توفر لعشاق الألعاب من أصحاب حسابات «غوغل» إمكانية الوصول إلى الألعاب، التي يتم تشغيلها في مراكز الحوسبة التابعة للشركة، مشيرة إلى أنه من هناك يتم نقل الصورة كإشارة فيديو إلى الحاسوب أو التلفاز الذكي، أو أي جهاز جوال متوافق مع الخدمة.

وأضافت أنه في البداية يتيح العرض الأساسي إمكانية الوصول المجاني إلى منصة الألعاب، لكن يجب على المستخدم شراء الألعاب من المتجر الإلكتروني، مبينة أنه من الناحية التقنية يختلف العرض الأساسي المجاني عن خدمة Stadia Pro المدفوعة من خلال دقة الوضوح الأقل، وتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD بدلاً من تقنية 4K HDR، وعدم إمكانية الوصول إلى الألعاب الاحترافية المجانية.