روسيا تحجب «الأخبار الكاذبة» حول «كورونا»

المصدر: موسكو - رويترز

قال مكتب المدعي العام الروسي إنه بدأ، اعتباراً من أول من أمس، حجب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تروج «أخباراً كاذبة» تنتقد إجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها مدينة موسكو للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وكشف المسؤولون في موسكو عن تطبيق للتتبع الإلكتروني، ويخططون أيضاً لوضع نظام رموز «كيو آر-كود» لإظهار رموز للشرطة التي تراقب الالتزام بإجراءات العزل العام في روسيا. وقال إنه طلب من هيئة تنظيم الاتصالات حذف الفيديوهات الكاذبة. وأصدرت روسيا، العام الماضي، تشريعاً يفرض غرامات كبيرة على الذين ينشرون معلومات مضللة أو يهينون الدولة، ما أثار انتقادات لحكومة الرئيس، فلاديمير بوتين، بسبب زيادة الرقابة.