«معجزة بيرن» تمنح ألمانيا لقبها الأول في المونديال

يحفل تاريخ نهائيات كأس العالم، بالعديد من المباريات الخالدة، من أبرزها «معجزة بيرن» التي خلدها المؤرخ أندرياس باينغو في كتابه «100 لحظة قوية من كأس العالم» الصادر في العام 1998، وتناولت «الريمونتادا» الأشهر في تاريخ المونديال، وذلك حين فازت ألمانيا (الغربية حينها) بأول لقب لها في كأس العالم، في مباراة قلب الألمان فيها تأخرهم بهدفين، إلى انتصارٍ مستحق على المجر بنتيجة (3-2).

واستضافت سويسرا نهائيات النسخة الخامسة من نهائيات كأس العالم، وشارك في النسخة 16 منتخباً، تم توزيعها على أربعة مجموعات، لتتأهل منتخبات البرازيل ويوغسلافيا وألمانيا الغربية والمجر وأوروغواي والنمسا وإنجلترا وسويسرا إلى الدور الثاني، وبلغت منتخبات أوروغواي والنمسا وألمانيا الغربية المربع الذهبي، قبل أن يشهد فوز المجر على أوروغواي (4-2)، وألمانيا الغربية على النمسا (6-1).

وأقيم النهائي في الرابع من يوليو عام 1954 على استاد «وانكدورف» بمدينة بيرن السويسرية، بحضور ما يقارب 64 ألف متفرج، وتقدم المنتخب المجري بهدفين في الدقائق الثمانية الأولى من عمر المباراة، قبل أن ينجح المنتخب الألماني في إدراك التعادل قبل صافرة نهاية الشوط الأول، ومن ثم تسجيله لهدف ثالث في الشوط الثاني معلناً عن نفسه بطلاً لكأس العالم.

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