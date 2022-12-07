نجوم يطاردون أرقاماً غير مسبوقة في مونديال قطر

حفل مونديال قطر 2022، بتحطيم العديد من النجوم لأرقام قياسية، ومطاردة لاعبين آخرين لإنجازات غير مسبوقة، من أبرزهم قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين المتوج هدافاً في كأس العالم روسيا 2018، والطامح في النسخة الحالية لأن يصبح الهداف التاريخي لمنتخب «الأسود الثلاثة».

وبرزت في الأرقام القياسية للمونديال الحالي، مواصلة تألق قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب نجاحه في فك شراكته مع الأسطورة دييغو مارادونا، بتسجيل ميسي لهدفه المونديالي التاسع بقميص منتخب «التانغو» ليصبح على بعد هدفٍ من معادلة الرقم القياسي لمواطنه وأكثر لاعبٍ أرجنتيني سجل في نهائيات كأس العالم المسجل باسم غابرييل باتيستوتا.

كما أصبح ميسي على بعد مباراتين من تسجيل رقمٍ غير مسبوق، بأن يصبح اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات نهائيات كأس العالم، وتخطي الألمانيين ميروسلاف كلوزه (24 مباراة)، ولوتار ماتاوس (25 مباراة).

كما برز في نسخة مونديال 2022، مواصلة تألق الموهبة الفرنسية كيليان مبابي، بانفراده حالياً في صدارة ترتيب الهدافين برصيد خمسة أهداف، ويصبح أول لاعب فرنسي يسجل أربعة أهداف أو أكثر في نسختين متتاليتين، بجانب رفع رصيده إلى تسعة أهداف في تاريخ مشاركته في نهائيات كأس العالم، وهو لم يصل إلى سن 24 ربيعاً، ليتخطى بذلك رقم الأسطورة التاريخية للكرة البرازيلية بيليه الذي سجل سبعة أهداف قبل أن يصل إلى 24 عاماً.

ولم تقف الإنجازات والأرقام التي سجلتها النسخة الحالية على اللاعبين الأجانب فحسب، بعد أن سجلت البطولة تألقاً عربياً لكل من لاعبي المنتخبين السعودي سالم الدوسري، والتونسي وهبي الخزري، بتسجيلهما لأهداف في مرمى كل من الأرجنتين وفرنسا، الذي قادهما لمعادلة الرقم القياسي لأكثر لاعب عربي تسجيلاً في نهائيات كأس العالم المسجل باسم السعودي سامي الجابر والبالغ ثلاثة أهداف.

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