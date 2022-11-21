جمهور الكرة في الإمارات يتوقع أن يتفوق رونالدو على ميسي ويحصد جائزة أفضل لاعب بالمونديال

صوّت مشجعي كرة القدم في الإمارات لصالح كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب من المحتمل أن يحرز الكرة الذهبية في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وجاء ذلك في استطلاع رأي شارك فيها أكثر من 1000 شخص من جميع أنحاء الدولة، أُجريت من قبل «سوكرتوب SoccerTop».

وفي تصريحٍ له، قال كاي هو- لوشري، الشريك المؤسس لـ«سوكرتوب»: «قد يكون كريستيانو رونالدو اختلف مع رؤسائه في مانشستر يونايتد، لكن مشجّعي كرة القدم الإماراتيين ما زالوا يُحبونه. والناس يؤمنون بأنه سيحظى بلعب رائع وسوف يفوز الكرة الذهبية. حيث تُحقق قمصانه مبيعات عالية إلى حد كبير خلال بطولة هذا العام».

وحصل رونالدو، كابتن البُرتغال على 36٪ من أصوات الجمهور محرزًا التقدم على أسطورة الأرجنتين، ليونيل ميسي الذي جاء في المركز الثاني بنسبة 19٪، وجاء في المراكز التالية كل من البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي والكرواتي لوكا مودريتش.

كما صوّت مشجعي رياضة كرة القدم في الإمارات أيضًا على قميص فريقهم المفضل لمونديال كأس العالم 2022، حيث تصدرت البرازيل القائمة بنسبة 24٪. بينما حصلت الأرجنتين على المرتبة الثانية بـ 17٪ من الأصوات. ويعتقد 9٪ ممن شملهم الاستطلاع أن ألمانيا لديها أفضل مجموعة. وجاءت الدولة المُستضيفة قطر في المركز الرابع بنسبة 6٪ من الأصوات، قبل إنجلترا وفرنسا بقليل.

وكشف استطلاع "سوكرتوب" أيضًا أن الناس في الإمارات يعتقدون بأن رياضة كرة القدم لديها القدرة على إحداث تغيير إيجابي وذلك من خلال إجابة أكثر من 1000 شخص على السؤال الذي تم طرحه، «هل تعتقد أن كرة القدم تجمع المجتمعات معًا؟» وكانت النتيجة مذهلة. حيث وافق 9 من أصل 10 أي 88٪ من المشاركين تقريبًا على أهمية هذه الرياضة في تشكيل مجتمعات أقوى.