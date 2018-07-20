تشلسي يعيد الإيطالي زولا إلى ملعب «ستانفورد بريدج»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

عين نادي تشلسي الإنجليزي، الأربعاء، لاعبه السابق الإيطالي جانفرانكو زولا مساعداً لمواطنه المدير الفني ماوريتسيو ساري، ليعيد بذلك النادي اللندني زولا إلى ملعب «ستانفورد بريدج» الذي أمضى فيه سبعة مواسم.

ودافع زولا (52 عاماً) عن ألوان تشلسي بين 1996 و2003، وسجل 80 هدفاً، بينها هدف الفوز في نهائي مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية (الغيت لاحقاً) عام 1998 على شتوتغارت الألماني على ملعب راسوندا في العاصمة السويدية ستوكهولم. كما أحرز مع الفريق اللندني الكأس السوبر الأوروبية، ولقبين في كأس إنجلترا، وآخر في كأس الرابطة. وسحبت إدارة النادي القميص الرقم 25 الخاص بزولا من التداول تكريماً للاعب الإيطالي بعد رحيله. وقال زولا عن عودته «بالنسبة إلي، إنه أمر رائع. أنا على استعداد تام للعمل بجد، لأنه سيكون تحدياً صعباً، ولكنني سعيد لوجودي هنا، وأن أعمل بجد مع ماوريتسيو لنكون ناجحين».

وأضاف «سيكون عظيماً النجاح مع ماوريتسيو والنادي، وسأبذل قصارى جهدي في منصبي الجديد، كما فعلت في الماضي كلاعب».