محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان منتخب فرنسا «بطل العالم»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المنتخب الفرنسي على فوزه بكأس العالم لكرة القدم 2018، بعد تغلبه على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في موسكو.

محمد بن راشد: - مبروك لفرنسا كأس العالم.. مبروك لكرواتيا اللعب الجميل. - تهنئة خاصة لروسيا على التنظيم الرائع. - استمتعت شعوب العالم بمونديال غير متوقع. محمد بن زايد: - نبارك لفرنسا تتويج منتخبها بطلاً لكأس العالم 2018. - ستظل كرة القدم تجمع العالم على الخير والمحبة. - كل التحية والتقدير للفرق التي شاركت في هذه المنافسة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر»: «مبروك لفرنسا كأس العالم، مبروك لكرواتيا اللعب الجميل، تهنئة خاصة لروسيا على التنظيم الرائع، استمتعت شعوب العالم بمونديال غير متوقع، واجتمعت على محبة اللعبة الأجمل والأكثر إثارة وتشويقاً».

من جهته، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على «تويتر»: «نبارك لفرنسا تتويج منتخبها بطلاً لكأس العالم 2018، في ختام دورة رياضية ممتعة، نجحت روسيا في احتضانها بكل كفاءة واقتدار. كل التحية والتقدير للفرق التي شاركت في هذه المنافسة، وستظل كرة القدم الرياضة الجماهيرية التي تجمع العالم على الخير والمحبة».