سييرا يرشح فرنسا وإنجلترا لنهائي كأس العالم

المصدر: سيد مصطفى - دبي

رشح مدرب شباب الأهلي-دبي الجديد التشيلي خوسيه لويس سييرا، كلاً من فرنسا وإنجلترا لبلوغ المباراة النهائية من مونديال روسيا 2018، على حساب كل من بلجيكا وكرواتيا.

وقال سييرا لـ«الإمارات اليوم» على هامش مؤتمر صحافي عقده شباب الأهلي أخيراً لتقديم المدرب الجديد، «باعتقادي أن فرنسا وإنجلترا هما الأقرب للوصول إلى النهائي، وحظوظهما ستكون متساوية بنسبة 50 إلى 50%، أعرف بالتأكيد أن الجميع يرون أن المنتخب البلجيكي في أفضل حالاته، بل إن البعض ذهب لترشيحه لنيل اللقب لكني أختلف معهم وأرى أن الديك الفرنسي هو الأكثر حظاً للعبور للنهائي حتى وإن كان أداؤه أقل من كل التوقعات في المباريات الماضية».

وأضاف: «يجب أن نضع في الاعتبار فارق الخبرات والتاريخ، وهذان يلعبان دوراً مهماً في كرة القدم، على العكس من المنتخب البلجيكي، فضلاً عن أن الفرنسيين يملكون قدرات فردية عالية وجماعية تستطيع أن تصنع الفارق في مباراة الليلة، بدليل ما قدمه الديك الفرنسي أمام كل من الأرجنتين والأوروغواي، رغم أنهما من الفرق القوية وكانا مرشحين لبلوغ نصف النهائي على أقل تقدير».

وأشار سييرا كذلك: «ما ينطبق على المنتخب الفرنسي ينطبق كذلك على منتخب إنجلترا فلديه لاعبون يظهرون مع أكبر الأندية في العالم ولديهم دوري قوي وهم يتعاملون مع كل مباراة بانضباط تيكتيكي عالٍ، ربما هم أفضل في هذا الجانب من كرواتيا التي انهكت في مرحلتي دور الـ16 وربع النهائي بالذهاب إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح، هذا الجهد البدني سيؤثر فيهم بلا شك في مباراة إنجلترا خصوصاً إن امتدت المباراة لوقت إضافي، على العكس من إنجلترا التي نجحت في إنهاء مباراتها مع السويد في الوقت الأصلي وبالتالي لديهم راحة نسبياً من الجانب البدني».

وعن أسباب تراجع منتخبات أميركا الجنوبية وفشلها للنسخة الخامسة على التوالي في التتويج بلقب المونديال.

قال مدرب شباب الأهلي، لا يمكن أن نصف ذلك بأن هذا تراجع لمنتخبات أميركا الجنوبية بقدر ما أن الكرة الأوروبية متطورة بشكل كبير سواء على صعيد المهارات أو الجانب الفني، ربما تكون الميزة الأكثر لفتاً للأنظار اعتماد المنتخبات الأوروبية كثيراً على اللعب الجماعي أكثر منها على مهارات النجوم، كما هي الحال لمنتخبي البرازيل والأرجنتين، اللذين دخلا مونديال روسيا معتمدين بصورة واضحة على نجميهما نيمار وميسي».

وأكمل: «هما نجمان كبيران بلا شك لكنهما في النهاية لاعبان ضمن منظومة فريقين متكاملين، ولو لم يكونا في قمتهما بالتأكيد ستكون النتائج مُخيبة مثلما حدث بخروج المنتخبين من الأدوار الإقصائية».

وأوضح سييرا: «من الصعب أن نقارن أداء لاعب مع ناديه بأدائه مع منتخب بلاده الظروف أحياناً تكون مختلفة، سواء من حيث منظومة اللعب أو من حيث تركيبة الأفراد الموجودين هنا وهناك وهذا ما كان واضحاً على ميسي تحديداً».

وعن المنتخب الذي يرى أنه كان مفاجأة في النسخة الحالية من المونديال، قال المدرب التشيلي: «منتخب روسيا بالنسبة لي كان هو مفاجأة المونديال، وأعتبر أن وصوله للدور ربع النهائي شيئاً عظيماً قدمه رغم أنه كان بوسعه أن يصل لما هو أبعد من ذلك، الفريق الروسي قدم لنا أداء بدنياً عالياً واستطاع بذكاء أن يتخطى منتخباً مثل إسبانيا بطل العالم في مونديال 2010».

وذكر: «ليس من السهل على منتخب يحتل ترتيباً متأخراً في تصنيف (فيفا) أن يقارع كبار العالم، فمجموعته لم تكن سهلة لكنه استطاع أن يتجاوزها بسهولة وأزاح إسبانيا، ولكن ركلات الترجيح يتدخل فيها عامل التوفيق بصورة كبيرة وهو ما كان غائباً عنه أمام كرواتيا».

وختم بقوله: «روسيا استطاعت أن تستفيد جيداً من عاملي الأرض والجمهور بصورة كانت واضحة في كل المباريات، باستثناء مواجهة الأوروغواي لأنها لم تكن بحاجة إلى نتيجتها، كما أن الروس أثبتوا أن من يلعب بروح البطولة، يستطيع أن يُكمل الطريق حتى أبعد نقطة في البطولة»