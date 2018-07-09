«أرض المونديال» تخذل أصحابها للمرة الخامسة على التوالي

المصدر: سيد مصطفى ــ دبي

خذلت الأرض أصحابها للنسخة الخامسة على التوالي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد أن ودعت روسيا البطولة من الدور ربع النهائي أول من أمس، بعد أن خسر منتخبها بركلات الترجيح أمام كرواتيا، إثر تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.

- أوروغواي أول دولة تفوز باللقب على ملعبها. - «السامبا» فشل في التتويج مرتين على أرضه. 15 منتخباً حصلت على لقب كأس العالم خارج ملعبها. 5 منتخبات فقط اكتفت بإحراز اللقب على أرضها.

وكانت المرة الأخيرة التي انحازت فيها كأس العالم لأصحاب الأرض عام 1998، في النسخة التي استضافتها فرنسا ونالت اللقب على حساب البرازيل بعد الفوز بثلاثية نظيفة. وفي البطولة التي أعقبتها عام 2002، فشلت كل من كوريا الجنوبية واليابان اللتين استضافتا البطولة، من الحصول على اللقب الذي ذهب إلى البرازيل التي فازت في النهائي على ألمانيا بهدفين دون مقابل.

وابتسمت نسخة عام 2006 التي جرت على الأراضي الألمانية إلى منتخب إيطاليا، الذي استطاع أن يتغلب على فرنسا بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وكان منتخب إسبانيا على موعد مع التتويج بمونديال 2010 في جنوب إفريقيا، بعد أن تفوق على هولندا في النهائي بهدف دون رد، فيما كانت نسخة 2014 في البرازيل الأبرز، إذ شهدت خروجاً مذلاً لأصحاب الأرض أمام ألمانيا من الدور نصف النهائي بخسارتهم 1-7 لتفوز «الماكينات» باللقب على حساب الأرجنتين بهدف دون رد.

يذكر أن البطولة التي انطلقت عام 1930، ابتسمت لأوروغواي المستضيفة بفوزها على الأرجنتين 4-2 أمام 80 ألف مشجع، ثم نجحت إيطاليا في الفوز باللقب على ملعبها وبين جمهورها عام 1934 على حساب تشيكوسلوفاكيا 2-1.

وكانت إيطاليا أول منتخب يتوج باللقب خارج ملعبه في نسخة عام 1938 وخلال النسخة الثالثة التي أقيمت في فرنسا، وفازت في النهائي على المجر 4-2.

وتوجت أوروغواي باللقب الثاني والأول لها خارج ملعبها بعد تغلبها على البرازيل الدولة المستضيفة للبطولة عام 1950، بنتيجة 2-1، وحصلت ألمانيا الغربية على أول لقب لها عام 1954 في البطولة التي جرت في ضيافة سويسرا، وفازت في النهائي على المجر 3-2.

وعوضت البرازيل إخفاقها بأن فازت باللقب الأول لها في عام 1958، على حساب السويد مستضيفة البطولة بالتغلب عليها بنتيجة كبيرة 5-2، واحتفظ لاعبو «السامبا» بلقب البطولة في نسخة عام 1962، بعد أن قهروا تشيكوسلوفاكيا في المباراة الأخيرة 3-1. وعادت البطولة لتبتسم لأصحاب الأرض في عام 1966 لصالح إنجلترا التي خطفت اللقب من ألمانيا الغربية بالفوز 4-2.

وفرضت البرازيل مجدداً هيمنتها على اللقب عام 1970، بالحصول على اللقب الثالث في تاريخها وخارج أرضها بالمصادفة، في البطولة التي استضافتها المكسيك، وذلك على حساب إيطاليا بالفوز 4/‏1. واستطاعت ألمانيا أن تحصل على أول لقب لها على أرضها في نسخة عام 1974، على حساب هولندا التي فازت عليها 2-1، وسارت الأرجنتين على درب ألمانيا نفسه، وحصلت على اللقب الأول في البطولة التي استضافتها عام 1978 أمام هولندا بالفوز عليها 3-1.

وخلال فترة الثمانينات، لم يبتسم لقب المونديال لأصحاب الأرض، إذ نجحت إيطاليا في الفوز بنسخة 1982 بالتغلب على ألمانيا 3-1 في العاصمة الإسبانية مدريد.

كما حصلت الأرجنتين على لقب 1986 في النسخة التي استضافتها المكسيك بتألق لافت بقيادة الأسطورة مارادونا، وذلك على حساب ألمانيا بالفوز 3-2، وعادت ألمانيا لترد الدين إلى الأرجنتين في نسخة عام 1990 في البطولة التي استضافتها إيطاليا، وانحاز مونديال أميركا عام 1994 إلى البرازيل التي ظفرت باللقب ضد إيطاليا عن طريق ركلات الترجيح.