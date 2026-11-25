محمد أبوإسماعيل - دبي

يتطلع النصر إلى حسم تأهله مبكراً إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، عندما يحل ضيفاً على فريق قطر القطري، اليوم، في التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، على استاد سحيم بن حمد في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، في مواجهة يسعى خلالها «العميد» إلى مواصلة انتصاراته الخليجية ومصالحة جماهيره، عقب خسارته الأخيرة أمام بني ياس في دوري المحترفين.

ويدخل النصر المباراة متصدراً ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة، برصيد تسع نقاط، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية، ويكفيه تحقيق الفوز الرابع لحسم تأهله رسمياً إلى الدور نصف النهائي، قبل جولتين من ختام منافسات دور المجموعات.

وكان «العميد» قد حقق فوزاً كبيراً على الفريق القطري بنتيجة 4-1، في مواجهة الذهاب التي أقيمت على استاد آل مكتوم، ليواصل عروضه القوية في البطولة الخليجية التي يقدم خلالها نتائج مميزة، مقارنة بمشواره في المسابقات المحلية. وتأتي المواجهة بعد خسارة النصر أمام بني ياس 1-2، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين، بعدما فرّط في تقدمه بهدف، ليمنح «السماوي» انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم.

وتمثل المباراة فرصة أمام النصر بقيادة مدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش، لاستعادة الثقة وتجاوز آثار الخسارة المحلية، خصوصاً أن الفريق يطمح إلى المنافسة على اللقب الخليجي وإسعاد جماهيره التي تتطلع إلى عودة «العميد» لمنصات التتويج.