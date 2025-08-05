سهيل بن بطي: آسيا سليم تُجسّد مشروع الاســـتثمار في صناعة الأبطال

أشاد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي رئيس لجنة الإمارات للمواهب الرياضية ودعم الرياضة، بالإنجاز الذي حققته اللاعبة الإماراتية، آسيا سليم، بعد تتويجها بالميدالية الفضية في بطولة العالم المدرسية للغولف 2025، التي استضافتها العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 16 دولة، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية.

وأكّد في تصريحات صحافية أن هذا الإنجاز الجديد - الذي حققته رياضة الإمارات المدرسية، في أول مشاركة من نوعها تحت مظلة اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وبدعم من وزارة الرياضة، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للغولف - يُجسّد رؤية دولة الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية وصناعة الأبطال من خلال استثمار طاقات المدارس، باعتبارها الرافد والمموّل الرئيس لرياضة الإمارات بالمواهب في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وقدّمت آسيا أداء لافتاً في فئة الفتيات تحت 18 سنة، أنهت من خلاله البطولة في المركز الثاني خلف اللاعبة المغربية، صوفيا شريف السكالي، ومتقدمة على منافِسات من تايبيه والصين وفرنسا، لتؤكد مكانتها كأحد أبرز الوجوه الصاعدة في رياضة الغولف المدرسي على المستوى العالمي.

وعن أهمية هذا الإنجاز، أكّد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن تتويج آسيا سليم بالميدالية الفضية في فئتها السنية يبرهن على تميّز المواهب الوطنية وقدرتها على رفع علم الدولة في المحافل الدولية.

وأوضح أن هذا التتويج جاء نتاجاً مباشراً لتضافر جهود لجنة الإمارات للمواهب الرياضية ودعم الرياضة، التي تعمل على اكتشاف ودعم الموهوبين رياضياً من طلاب وطالبات المدارس، من خلال توفير بيئة تدريبية تنافسية تساعدهم على التطور والوصول إلى أعلى المستويات.