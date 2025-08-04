الإمارات بطلة «الفردي والفِرَق» في بطولة العالم للقدرة بفرنسا

حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً في الفروسية بحصدها ذهبية وفضية الفردي، ولقب الفِرَق في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة عُمر ثماني سنوات، لمسافة 120 كلم، في مدينة جوليانج الفرنسية، بمشاركة نخبة من أبرز الفرسان من مختلف دول العالم، لفئتَي الفردي والفرق، بإشراف الاتحاد الدولي.

وتمكن فرسان الإمارات من الحفاظ على اللقب، الذي يُعدّ السابع في الفردي والثاني على مستوى الفرق في تاريخ مشاركة الدولة في البطولة، بعد الإنجاز الكبير لأبطال الإمارات العام الماضي في إيطاليا، بحصد ذهبيتي الفرق والفردي.

ونجح الفارس سيف المزروعي في الفوز بذهبية الفردي، والفارس عيسى المزروعي في الفوز بالفضية، كما نال فرسان الإمارات، سيف المزروعي وعيسى المزروعي وراشد ملهوف وعلي الفلاسي، لقب بطولة الفرق، بعد مستويات مميّزة أظهرت جاهزية فرسان الإمارات لخوض البطولة والمنافسة على اللقب.

وتوجه رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة لدعمها الكبير لرياضة الفروسية وسباقات القدرة، ما كان له أكبر الأثر في استدامة التميّز لفرسان الإمارات في المنافسات العالمية، والصعود إلى منصات التتويج، وترسيخ الصورة المشرفة عن هذه الرياضة في دولة الإمارات للعالم أجمع.

وتقدم بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، على متابعته لمشاركة فريق الإمارات في بطولة العالم بفرنسا، وجميع الاستحقاقات، والفعاليات القارية والدولية، مشيداً بجهود الإسطبلات، والكوادر الفنية في تجهيز فرسان الإمارات والخيول للحدث العالمي.

وقال الريسي إن تتويج فرسان الإمارات بذهبيتَي الفرق والفردي في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة في فرنسا، وتحقيق اللقب السابع في تاريخ مشاركة الإمارات في البطولة في الفردي، والثاني على مستوى الفرق، يُعدّ دافعاً كبيراً نحو المزيد من الإنجازات العالمية، لتأكيد ريادة الإمارات في الفروسية، وخطوة أخرى تضع الدولة في الصدارة عالمياً في هذه الرياضة التي تُعدّ إرثاً مهماً من الهوية الوطنية.

وأشاد الريسي بالأداء المميّز لفرسان وأبطال دولة الإمارات في البطولة العالمية، ووصولهم إلى مراكز الصدارة، وإظهار الروح العالية للفوز باللقب السابع في تاريخ المشاركة بهذه البطولة، وسط منافسة قوية من نخبة الفرسان عالمياً، وقدم التهنئة للأبطال على هذا الإنجاز.

• الإمارات حققت اللقب للمرة السابعة في الفردي.. و«الثانية» في الفِرَق.